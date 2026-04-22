Operativos mochila en Monclova refuerzan la seguridad escolar

En escuelas primarias de Monclova continúan aplicándose operativos mochila de manera aleatoria, como parte de una estrategia preventiva para evitar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar.

Estas revisiones se realizan principalmente al ingreso de los alumnos y cuentan con la participación de docentes y padres de familia.

El coordinador de la sección 3 de la Sección 5 del SNTE, Arturo Almaguer, señaló que el objetivo de estas acciones no es sancionar, sino detectar oportunamente objetos que pudieran representar un peligro dentro de los planteles.

Indicó que, en algunos casos, los menores llevan artículos desde casa sin dimensionar las consecuencias.

Durante las inspecciones se han localizado objetos como desarmadores, cortaúñas con navaja o llaveros con filo, los cuales son retirados de inmediato y entregados a los padres de familia.

Hasta ahora, no se han reportado hallazgos de gravedad, lo que, según autoridades, confirma el carácter preventivo del programa.

Almaguer subrayó que estos operativos se realizan con autorización previa de los padres, debido a que las mochilas forman parte del ámbito privado de los estudiantes.

En ese sentido, hizo un llamado a reforzar la supervisión desde casa mediante la revisión diaria de útiles escolares.

Autoridades educativas insistieron en que la coordinación entre escuela y familia es clave para garantizar entornos seguros, especialmente en un contexto donde la prevención cobra mayor relevancia en la vida escolar.