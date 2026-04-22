Conferencia Abrazando la realidad se realizará en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Centro de Atención Múltiple 'Lic. Elsa Hernández de De las Fuentes' anunció la realización de la conferencia 'Abrazando la realidad, construyendo futuros', dirigida a padres de familia, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y aprendizaje enfocado en el desarrollo integral de los hijos.

El evento se llevará a cabo el jueves 23 de abril a las 10:00 de la mañana en el Centro Recreativo de la Sección 38, sede habitual de actividades comunitarias y educativas en la región. La convocatoria resalta la importancia de la participación activa de los padres como pieza clave en la formación de mejores oportunidades para sus hijos.

De acuerdo con la información difundida, la conferencia está diseñada como un espacio de diálogo y construcción colectiva, en el que se abordarán temas relacionados con el fortalecimiento del núcleo familiar y la educación inclusiva. Asimismo, se busca brindar herramientas prácticas que permitan a los asistentes enfrentar los retos actuales con mayor seguridad y compromiso.

La institución organizadora destacó que la presencia de los padres será fundamental, al considerar que el encuentro no solo tiene como finalidad compartir conocimientos, sino también propiciar un ambiente de colaboración y apoyo entre las familias. El lema 'Juntos, abrazamos la realidad para construir mejores futuros' sintetiza el espíritu de esta actividad.

Con este tipo de iniciativas, el Centro de Atención Múltiple reafirma su compromiso con la comunidad educativa de Sabinas, impulsando acciones que fortalecen el vínculo entre padres, hijos y docentes, además de fomentar una educación más inclusiva y participativa.