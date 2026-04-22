Colegio María Montessori de Monclova asegura que no hay peligro tras alerta

Una alerta por un presunto tiroteo generó movilización interna y preocupación entre la comunidad escolar del Colegio María Montessori de Monclova, luego de que se detectara un mensaje considerado como alarmante en el área de Bachillerato.

La institución privada emitió un comunicado especial dirigido a padres de familia, en el que informó que la situación fue detectada a partir de un escrito que, en un inicio, se catalogó como delicado, lo que derivó en la activación inmediata de protocolos de seguridad y medidas preventivas dentro del plantel.

De acuerdo con el boletín, tras implementar acciones de revisión e investigación, se logró esclarecer lo ocurrido, por lo que la dirección aseguró que no existe una situación de peligro para los estudiantes ni el personal. "Ya sabemos lo que pasó y les confirmamos que no hay ninguna situación de peligro en el colegio", indicó la Dirección de Bachillerato y la Dirección General en el documento oficial.

No obstante, como parte de las acciones de seguimiento, el plantel llevará a cabo una operación mochila en el nivel Bachillerato, además de mantener los protocolos de seguridad escolar vigentes.

El caso encendió la alarma entre padres de familia en una ciudad donde este tipo de amenazas, aunque no se concreten, obligan a las instituciones a reaccionar de inmediato ante cualquier indicio de riesgo.