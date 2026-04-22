Reconocen a Gabriel Cantera Martell en Nueva Rosita por su legado en el boxeo

NUEVA ROSITA, COAH.- El ex boxeador, Gabriel "Gaby" Cantera Martell, agradeció el reconocimiento que recibió junto a sus compañeros de época por parte de la administración municipal encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, destacando el valor de recordar a quienes representaron a la ciudad en el cuadrilátero.

Cantera Martell, originario de la colonia Seis de esta ciudad, recordó que llegó a colocarse como el número ocho del mundo en su división. "Gracias a Dios fui el número ocho del mundo, lo más que tuve. Como te digo, ahí todos queremos ganar y alguien más me ganó, me quitó el puesto", comentó al hablar de lo exigente del deporte. "Es muy duro, mucha, mucha condición".

Su carrera se desarrolló entre los años setenta y ochenta. La última pelea la disputó en Puerto Rico, donde sufrió una fractura en ambas manos que marcó el fin de su trayectoria profesional. "Tenía veintiséis años, todavía tenía tiempo, pero me quebré mis manos y ya fue ahí donde acabó todo. Así es como se retira un boxeador cuando sufre una lesión", relató.

Sobre el homenaje otorgado por el municipio, Gaby Cantera Martell expresó su satisfacción por el gesto hacia los deportistas locales. "Que reconozcan a esas personas, yo pienso que el que fue luchador aquí", señaló, al valorar la iniciativa de la actual administración por visibilizar a los atletas que dejaron huella.

El ex pugilista reiteró su agradecimiento a las autoridades y a la comunidad de Nueva Rosita por mantener viva la memoria del boxeo local, disciplina que, aseguró, forjó su carácter y le permitió representar con orgullo a su tierra natal.