Policía Municipal detiene a Ulises Alejandro en Sabinas con drogas

SABINAS, COAH.- Un sujeto identificado como Ulises Alejandro, alias "El Güero", de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser sorprendido en posesión de diversos narcóticos durante acciones de vigilancia en la ciudad.

La detención se llevó a cabo por agentes municipales bajo el mando del comandante Rivera, quienes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando detectaron al individuo en actitud sospechosa, procediendo a su inspección.

Durante la revisión, los uniformados le aseguraron varios envoltorios que contenían droga con características del cristal, así como hierba verde y seca similar a la marihuana, mismos que llevaba entre sus pertenencias.

Tras su aseguramiento, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de definir su situación jurídica conforme a la ley.

Las autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes implementados en Sabinas, con el objetivo de combatir delitos contra la salud y fortalecer la seguridad para preservar el orden y la tranquilidad de la población.