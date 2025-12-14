Carlos Villarreal y Manolo Jiménez entregan obras en Monclova

En equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó, durante la última semana, la entrega y supervisión de diversas obras de infraestructura, con una inversión superior a los 16 millones de pesos, orientadas a mejorar la movilidad, fortalecer los servicios básicos y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses.

Estas acciones forman parte del gran Plan de Inversión Prendamos Monclova, mediante el cual se avanza en un desarrollo ordenado en distintos sectores de la ciudad, atendiendo necesidades prioritarias en colonias y espacios públicos.

Obras destacadas en Monclova

Entre las obras realizadas y supervisadas destacan:

? La entrega de la rehabilitación del campo deportivo en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, ubicado en la calle Benito Juárez, esquina con 20 de Noviembre.

? La supervisión de la pavimentación de la calle Viesca, en la colonia Óscar Flores Tapia, entre las calles San Pedro y San Lorenzo.

? La supervisión de la red y tomas de agua potable en la calle Chahuames, en la colonia Lomas de San Miguel, entre calle Abayes y Arroyo.

? La supervisión de la obra de drenaje sanitario en la misma calle Chahuames, entre las calles San Pedro y San Lorenzo.

Impacto del Plan Prendamos Monclova

El Plan Prendamos Monclova ha permitido avanzar en la modernización de la infraestructura urbana, atendiendo rezagos históricos y generando mejores condiciones de seguridad y servicios en beneficio de la población.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras reflejan una visión de colaboración y resultados: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que cada inversión se vea reflejada en mejores servicios, espacios dignos y una mejor calidad de vida para las familias de Monclova. Nuestro compromiso es seguir llevando obras a las colonias y atender lo que la gente realmente necesita", señaló.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para impulsar obras que fortalezcan el desarrollo de Monclova y consoliden el futuro de la ciudad.