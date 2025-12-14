Entregan cartillas militares liberadas

SABINAS, COAH.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo la entrega de cartillas militares liberadas a jóvenes de la clase 2006 en el pasillo del Palacio Municipal, cumpliendo con el compromiso de facilitar este importante trámite a quienes concluyeron su trámite previo en tiempo y forma.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información proporcionada por los encargados de la entrega, las jornadas se realizarán durante los fines de semana del mes de diciembre, específicamente los sábados y domingos, con el objetivo de atender de manera ordenada y accesible a los beneficiarios. En esta ocasión, se estima que alrededor de 200 jóvenes recibirán su cartilla militar liberada, documento que representa el cumplimiento de una obligación cívica y legal.

Acciones de la autoridad

La dinámica de entrega busca agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, por lo que se ha establecido un calendario preciso. Las próximas fechas confirmadas son el sábado 20 y domingo 21 de diciembre, así como el sábado 27 y domingo 28 del mismo mes, en las instalaciones del Palacio Municipal.

Autoridades militares destacaron la importancia de este documento, ya que la cartilla liberada es requisito en diversos trámites oficiales y laborales, además de simbolizar la responsabilidad cumplida con la nación. Por ello, se exhortó a los jóvenes a acudir puntualmente en las fechas señaladas para recibir su cartilla.

Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso de mantener procesos claros y accesibles para la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando que los jóvenes de Sabinas cuenten con la documentación necesaria para su desarrollo personal y profesional.