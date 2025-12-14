CBTis 20 triunfa en arte y cultura: estudiantes brillan en Coahuila

La destacada participación de los jóvenes fue motivo de orgullo para la institución

Gracias a su preparación y habilidades, alumnos del CBTis 20 lograron destacar durante el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, etapa estatal, celebrado en Saltillo. La destacada participación de los jóvenes fue motivo de orgullo para la institución, que los reconoce como embajadores de talento y disciplina aseguró el director del plantel Eduardo Robles Mesta.

La delegación del CBTis 20 brilló en múltiples disciplinas, entre ellas creación literaria, artesanía, baile, danza folclórica, rondalla, canto, fotografía, pintura, dibujo, música norteña y video documental. En cada presentación, los estudiantes evidenciaron su pasión y compromiso, dejando claro que el arte es un camino de identidad y crecimiento.

Los resultados obtenidos hablan por sí mismos: primer lugar en canto, pintura y baile; segundo lugar en fotografía y música norteña; además de terceros lugares en artesanía, danza y rondalla. Estos logros reflejan no solo la calidad artística de los alumnos, sino también el esfuerzo conjunto de asesores y padres de familia que acompañaron el proceso.

El director del plantel, Eduardo Robles Mesta, expresó que cada triunfo es resultado de la disciplina y el compromiso de los estudiantes, quienes han sabido representar con orgullo la esencia cultural del CBTis 20. "El arte en la educación no solo forma habilidades, sino almas más sensibles, creativas y humanas", destacó, subrayando la importancia de fomentar espacios donde los jóvenes puedan desarrollar su talento.

Los estudiantes se preparan para la etapa nacional

Con la mirada puesta en el futuro, los estudiantes del CBTis 20 se preparan ahora para representar a Coahuila en la etapa nacional que se llevará a cabo en Querétaro. Su participación promete ser un ejemplo de excelencia y compromiso, consolidando al plantel como un referente en la promoción del arte y la cultura en la educación media superior.