Arturo Cabrera advierte sobre robos en la carretera Monclova Monterrey

La carretera federal 53, en el tramo Monclova-Monterrey, se ha convertido en un foco de preocupación para el sector empresarial ante los recientes reportes de robo de vehículos y las constantes quejas por infracciones consideradas excesivas en municipios de Nuevo León.

El comisionado de Seguridad de Coparmex en la región Centro, Arturo Cabrera Barrón, advirtió que además de las condiciones físicas de la vía, ahora se suma el riesgo de asaltos, principalmente en el tramo de Espinazo hacia Mina. "Ya hemos tenido algunos casos de robo de vehículos o de remolques en ese tramo, es una situación que se ha presentado este año y que debe valorarse antes de decidir circular por esa carretera".

Explicó que los hechos no involucran a autoridades, sino a civiles que interceptan a los conductores en vehículos particulares, detienen los vehículos que circulan en este tramo, bajan a los ocupantes, los golpean y los despojan de la unidad. Comentó que se han tenido diversos reportes en lo que va del año, por lo que alertó a la población sobre los riesgos al circular en la carretera 53, y mencionó que es preferible viajar por Saltillo a Monterrey.

A esto se suman los casos de extorsión que se mantienen desde hace más de un año, de las autoridades en los municipios de Mina, Hidalgo, El Carmen y Abasolo, que hostigan a los conductores. "Siguen las quejas muy fuertes por este tipo de infracciones, con cobros que van desde los 2 mil 500 hasta los 6 mil o 7 mil pesos, argumentando que no traen seguro vigente, que van a exceso de velocidad o que no cuentan con el laminado actual de Coahuila".

Ante este panorama, el representante empresarial recomendó, de ser posible, utilizar la ruta alterna Monclova-Saltillo-Monterrey, para evitar problemas aun cuando implique mayor tiempo de traslado. En caso de no contar con otra opción y circular por la carretera 53, exhortó a hacerlo únicamente de día, evitar la noche o madrugada y, si es posible, viajar en grupo, a fin de reducir riesgos en uno de los tramos más transitados entre Coahuila y Nuevo León.