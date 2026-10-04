Monclova: accidentes vehiculares aumentan un 10% en tres meses

El aumento en la movilidad y el crecimiento del parque vehicular dispararon 10 % los accidentes en Monclova durante los últimos tres meses, con choques y alcances como los principales siniestros.

Arturo Cabrera Barrón, asesor de seguros y fianzas, advirtió que el repunte se hizo más evidente durante septiembre, con el regreso a clases y el incremento de vehículos en circulación.

De acuerdo con el asesor, las prisas, la falta de precaución, las distracciones y el uso del celular al conducir se mantienen entre los principales factores que provocan los percances vehiculares.

Señaló que algunas aseguradoras llegan a atender hasta 300 accidentes mensuales, por lo que el incremento registrado representa una señal de alerta ante el riesgo que enfrenta la población con una mayor movilidad.

Uno de los focos rojos está en los accidentes entre motocicletas y automóviles, ante el aumento de estos percances, que han registrado consecuencias fatales.

El mayor número de accidentes se concentra entre conductores de 18 a 35 años, incluso en menores de edad, que utilizan las unidades para trasladarse a las escuelas.

Advirtió que no todas las aseguradoras ofrecen las mismas condiciones para menores o conductores sin licencia, por lo que recomendó verificar la cobertura antes de contratar.

Mencionó que se acercan los meses con mayor movilidad, por lo que llamó a los conductores a extremar precauciones y asumir que el riesgo de sufrir un accidente está presente en cada traslado.