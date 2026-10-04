CIESA asegura tranquilidad a trabajadores de Altos Hornos de México

Tras el mensaje difundido por la empresa CIESA, en el que asegura que mantiene su objetivo de adquirir Altos Hornos de México y pide a los trabajadores que estén tranquilos, el Grupo de Defensa Laboral mantiene la esperanza de que se concrete el depósito de la garantía de seriedad.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral, mencionó que los trabajadores no están desesperados y esperarán hasta el último día del plazo establecido para que se cumpla con el depósito de la garantía. "Como trabajadores tenemos más que nada, esperanza de que se cumpla con el depósito del fondo de garantía esta semana y continúe el proceso".

El mensaje de CIESA, difundido mediante una historia en la cuenta de Instagram, señala, "Como cualquier proceso lleva su tiempo, estén tranquilos, lo vamos a lograr".

El plazo para cubrir la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares vence el próximo viernes 9 de octubre, por lo que los trabajadores permanecen atentos al cumplimiento del requisito.

Julián Torres consideró que el mensaje genera tranquilidad entre los trabajadores, aunque aclaró que la operación aún depende del cumplimiento de las condiciones establecidas dentro del proceso judicial. "Vamos esperarnos hasta el último día no hay que desesperarnos y decir que ya no se hizo, hay que esperar los tiempos nada más".

El dirigente laboral indicó que, por ahora, no se han definido medidas en caso de que el depósito no se concrete, pues primero esperarán a que concluya el plazo. Mencionó que la expectativa permanece entre los trabajadores, aunque reconoció que el cumplimiento del requisito no depende de ellos.