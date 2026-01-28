Coahuila: Arturo Cabrera destaca seguridad y confianza en la fiscalía

El empresario del sector asegurador, Arturo Cabrera, destacó el trabajo realizado por la fiscalía general del Estado en la Región Centro durante la gestión del delegado regional, Miguel Ángel Medina, a quien reconoció por mantener una política de cercanía, profesionalismo y atención directa a la ciudadanía.

En su opinión, Cabrera consideró que la Fiscalía mostró "otra cara" al fortalecer el acercamiento social no solo con los ciudadanos, sino también con organizaciones civiles y el sector empresarial, lo que permitió generar mayor confianza en las instituciones de procuración de justicia. Señaló que este tipo de labor es fundamental para que la población se sienta escuchada y atendida.

El empresario subrayó que Coahuila es un estado seguro, condición que permite a las familias transitar y realizar actividades recreativas y laborales con tranquilidad, pero enfatizó que esta seguridad debe ir acompañada de una respuesta institucional eficiente y de un trato humano por parte de las autoridades.

Finalmente, Arturo Cabrera deseó éxito al licenciado Medina en la nueva función que le sea asignada, expresando su expectativa de que mantenga el mismo nivel de respeto, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía, al considerar que cuando las dependencias cuentan con perfiles adecuados, las instituciones se fortalecen y la confianza social se consolida.