San Juan de Sabinas: 25 millones para mejorar infraestructura educativa

SABINAS, COAH.- El coordinador del programa Mejora Coahuila en el municipio de San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera, informó que se están llevando a cabo obras de infraestructura educativa en la región, con una inversión de más de 25 millones de pesos. Estas obras incluyen la construcción de techumbres en varias escuelas, entre ellas, Carlos Rovirosa, Cuauhtémoc, Manuel Villareal, Melchor Ocampo y la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

Cárdenas Herrera destacó que estas obras son muy necesarias, ya que anteriormente las escuelas no contaban con la sombra adecuada para realizar actividades en tiempo de calor. "Quedaron bien perronas", dijo, refiriéndose a las techumbres que se están entregando.

Además de las techumbres, también se están realizando obras de reparación de baños y electricidad en el jardín de niños de la colonia Independencia y en la primaria de San Juan. Cárdenas Herrera aseguró que estas obras mejorarán las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas en la región.

El coordinador de Mejora Coahuila destacó que estas obras son parte de las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador del programa, Gabriel Elizonado, de mejorar la infraestructura educativa en la región. "Estamos trabajando para que las escuelas tengan las condiciones adecuadas para que los niños y jóvenes puedan estudiar y desarrollarse de manera óptima", dijo.

Cárdenas Herrera invitó a la comunidad a visitar las escuelas y ver las obras que se están realizando. "Son obras que van a beneficiar a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general", concluyó.