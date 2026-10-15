Oscar Mario Medina Martínez alerta sobre venta de AHMSA y sus implicaciones

La incertidumbre por la venta de Altos Hornos de México y las versiones sobre posibles intereses detrás de la intervención de Arturo Domínguez generan preocupación entre los organismos empresariales de la región Centro, que esperan que el proceso no tenga un trasfondo político.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, reconoció que desconoce quién podría estar detrás del empresario y pidió no adelantar conclusiones sobre los motivos de su participación. "No quisiéramos pensar también que algunos colores políticos estén manoseando el tema," señaló, al referirse a las versiones que han circulado sobre posibles intereses en el proceso de venta de la siderúrgica.

El dirigente indicó que existe la posibilidad de que la oferta de CIESA sea un distractor; sin embargo, aclaró que no cuenta con información para determinar quién estaría detrás de esas acciones ni cuáles serían sus motivos. Advirtió que la incertidumbre por el futuro de AHMSA ha representado un golpe para los trabajadores, la sociedad civil, los organismos empresariales y el comercio organizado de la región. "Para todos, en particular para los trabajadores, ha sido un trago muy amargo," expresó.

Ante el contexto político-electoral, Medina Martínez llamó a actuar con prudencia y esperar el desarrollo de los acontecimientos, sin adelantar conclusiones sobre una posible intervención política en el caso. Añadió que los organismos empresariales que representa se mantendrán atentos a la evolución del proceso y a las decisiones que se tomen para resolver la incertidumbre que enfrenta la región.