Karina Ríos entrega apoyos alimentarios en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Gracias al trabajo coordinado entre el alcalde Óscar Ríos Ramírez y el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que ha permitido obtener resultados positivos en materia social en todo San Juan de Sabinas, y con el compromiso de llegar hasta los sectores más alejados y vulnerables del municipio, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas, encabezó un recorrido por la zona norte de Nueva Rosita, las colonias de la periferia y hasta el ejido Paso del Coyote, para hacer entrega de apoyos alimentarios y brindar atención médica.

Esta brigada forma parte del programa alimentario que impulsa la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Ing. Liliana Salinas Valdés, el cual está dirigido a personas en situación vulnerable que forman parte del padrón de beneficiarios.

Durante la jornada, además de la entrega de apoyos, se contó con el acompañamiento del Dr. Edel Mendoza, quien ofreció consultas médicas gratuitas a las familias, principalmente a adultos mayores y madres de familia.

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Yanet Ríos Ornelas, señaló:

"Salimos a recorrer algunas colonias donde teníamos ya identificados personas en situación vulnerable y que ya es perteneciente al padrón de este programa, quiero agradecer a la Ing. Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila por siempre pensar en nuestro municipio y nos hagan llegar estos programas y más beneficios. Tenemos el ejemplo de nuestro alcalde que todos los días está en territorio recorriendo el municipio y por eso es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, de cerca a nuestra gente."

La presidenta del DIF destacó que estas acciones continuarán de manera permanente, recorriendo colonia por colonia para asegurar que los programas lleguen a quien más lo necesita. En esta jornada, Karina Yanet Ríos Ornelas estuvo acompañada también por el director del Sistema Municipal DIF, Alberto Berrones Sandoval, así como por personal del Departamento de Salud y de la Coordinación de Programas Sociales del DIF San Juan de Sabinas, quienes participaron en las acciones de atención y seguimiento a las familias beneficiarias.