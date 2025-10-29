Arturo Kaldera denuncia robo de su vehículo

Monclova, Coah. – La mañana de este martes se registró el robo de una camioneta Mercedes Benz con un valor aproximado de 700 mil pesos en el estacionamiento del Deportivo AHMSA, ubicado sobre la Avenida Industrial de Monclova.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad fue sustraída alrededor de las 6:45 de la mañana, momento en que la esposa de Arturo Kaldera acudió, como de costumbre, a realizar ejercicio en el lugar. Al salir, se percató de que su vehículo ya no se encontraba donde lo había dejado minutos antes.

El afectado informó que la camioneta había sido adquirida hace apenas siete meses, y tras el robo, se interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Actualmente, la familia Kaldera colabora estrechamente con las corporaciones de seguridad, con la esperanza de recuperar la unidad y dar con el o los responsables del hurto.

Fuentes cercanas indicaron que las autoridades ya analizan las cámaras de vigilancia del área y de los accesos a la avenida para fortalecer las investigaciones.