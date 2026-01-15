Arturo Reyna toma la presidencia de AMASFAC en Monclova

La sección Monclova de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) oficializó el relevo de su mesa directiva. Alejandro Sustaita concluyó su ciclo presidencial entregando la estafeta a Arturo Reyna, quien asume el liderazgo del organismo para el nuevo periodo. El equipo que acompañará esta gestión se completa con Cesar Anguiana en la vicepresidencia, Rebeca Martínez en la secretaría y Arturo Navarro como tesorero, conformando un grupo de trabajo enfocado en la consolidación del sector en la región.

Más allá del protocolo administrativo, la jornada destacó por su compromiso con la excelencia profesional mediante la participación de Joana Díaz, reconocida especialista en el ramo médico-asegurador. Durante su conferencia magistral, la ponente puso de relieve un tema crítico para la operación de los seguros en México: la vigencia de las certificaciones médicas. Díaz subrayó que la validación de los especialistas ante las autoridades correspondientes no debe verse como un simple requisito burocrático, sino como la base técnica que sostiene la confianza entre el médico, el paciente y la institución aseguradora.

El punto medular de la instrucción técnica giró en torno a las autorizaciones de COFEPRIS, un factor que a menudo pasa desapercibido hasta que ocurre un siniestro. Se enfatizó que la falta de estas acreditaciones oficiales por parte del personal de salud puede comprometer seriamente la viabilidad de las reclamaciones. Para el usuario final, contar con la atención de un médico debidamente certificado es la única garantía jurídica y técnica que previene complicaciones administrativas al momento de hacer efectiva una póliza de Gastos Médicos Mayores, asegurando que el proceso de dictaminación sea fluido y transparente.

Con esta iniciativa, la nueva directiva de AMASFAC Monclova reafirma que su misión trasciende la intermediación de pólizas, posicionándose como un agente activo en la educación y prevención. El organismo busca blindar el patrimonio de las familias locales.