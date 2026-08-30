Abarrotan Santuario por réplica de Tilma

Centenares de fieles católicos registraron llenó total este domingo a las 12:00 horas en la parroquia del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, con motivo de la misa de recepción de la réplica oficial de la tilma de San Juan Diego. Con esta ceremonia religiosa dio inicio una jornada de veneración que se extenderá hasta el próximo 5 de septiembre.

La llegada del lienzo sagrado a Monclova se enmarca en las actividades de la Novena Intercontinental Guadalupana, iniciativa eclesial de nueve años promovida a nivel continental para preparar la conmemoración del quinto centenario de las apariciones de la Virgen María en el cerro del Tepeyac, a celebrarse en 2031.

La imagen que arribó al templo corresponde a una reproducción facsimilar autenticada y bendecida, elaborada a partir del original que se resguarda en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Estas piezas han sido autorizadas por las autoridades eclesiásticas para peregrinar por diversas diócesis y parroquias del país y del extranjero, llevando a las comunidades locales el valor histórico y espiritual del milagro guadalupano de 1531.

Bajo la consigna pastoral "¡Una Tilma, un Corazón y una Misión!", la réplica permanecerá en la demarcación parroquial durante una semana para permitir la contemplación cercana de los creyentes.

Detalles de la Novena Intercontinental Guadalupana

Según el programa oficial, las actividades continuarán este lunes 31 de agosto en la Capilla Buen Pastor con una peregrinación a las 17:30 horas — partiendo del cruce de las calles Tamaulipas y Zacatecas — seguida por el Santo Rosario a las 18:00 horas. El martes 1 de septiembre la réplica visitará la Capilla Corpus Christi, iniciando el recorrido desde la escuela Ramón López.

Posteriormente, el miércoles 2 de septiembre el trayecto saldrá del Auditorio Francisco Villalobos hacia el Santuario de Guadalupe. El jueves 3 corresponderá el turno a la Capilla Cristo Rey, con punto de partida en la intersección de División del Norte y Prolongación Coahuila.

La agenda concluirá el viernes 4 con el Retiro de Kerigma Parroquial, finalizando el sábado 5 de septiembre con el Rosario de Sabatina a las 8:00 horas junto a los Caballeros de San Miguel en el templo parroquial, y el Rosario de Niños a las 11:00 horas en la Capilla Buen Pastor.