Llevan alegría a adultos mayores

Durante agosto, mes del Adulto Mayor, los centros comunitarios del DIF Municipal realizaron actividades de música, convivencia y esparcimiento para celebrar a las personas adultas mayores.

Actividades del DIF Municipal para adultos mayores

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Mavi Sosa, encabezó esta serie de eventos, acompañada por personal de la institución que participó en las distintas actividades.

Los encuentros buscaron ofrecer momentos de alegría y convivencia a los adultos mayores, además de reconocer su historia, experiencia y aportación a las familias y a la ciudad.

Importancia de reconocer a los adultos mayores

Para la realización de estas actividades, el DIF contó con el apoyo de personal de Servicios Primarios y Seguridad Pública, que se sumó a la organización de los eventos.

La celebración forma parte de las acciones del mes del Adulto Mayor, con las que el DIF busca reconocer a quienes, a través de los años, han contribuido a la construcción de la comunidad.