Federico Fernández Montañez refuerza la seguridad en CECyTEC Norte

Con el objetivo de fortalecer la prevención de adicciones y reforzar la seguridad entre la comunidad estudiantil, en el CECyTEC Norte se llevó a cabo la conferencia 'A Coahuila lo Cuidamos Todos', impartida por el fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante la actividad, el funcionario interactuó con alumnos y docentes mediante diversas dinámicas, acompañado de mandos policiacos municipales y regionales de diversas corporaciones, como parte de una estrategia integral para involucrar a los jóvenes en temas de seguridad.

En entrevista, explicó que esta iniciativa responde a la instrucción del gobernador de llevar las acciones de seguridad más allá de los límites territoriales, acercándolas a colonias y escuelas. "El reto es aquí con los jóvenes, que participen también en esta estrategia de seguridad", señaló.

Fernández Montañez destacó que más que señalar un problema específico de adicciones en jóvenes, el enfoque está en la prevención integral, brindando información sobre las consecuencias del consumo de drogas y fomentando la participación activa de los estudiantes.

Indicó que estas pláticas han generado resultados positivos en otros municipios, donde algunos jóvenes se han acercado a sus docentes para expresar problemáticas personales tras las conferencias. Además, se han atendido situaciones específicas, como robos de cableado, mediante acciones coordinadas entre autoridades y planteles educativos.

Uno de los principales logros, dijo, es la creación de grupos de comunicación directa, como chats de WhatsApp, donde estudiantes y corporaciones de seguridad mantienen contacto para reportar situaciones, compartir inquietudes y proponer mejoras en su entorno.

Finalmente, señaló que este tipo de ejercicios continuará replicándose en distintas instituciones educativas del estado, con el objetivo de fortalecer la proximidad social y la participación ciudadana desde las aulas.