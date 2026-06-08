Empresarios de Coahuila celebran triunfo del PRI en elecciones

Empresarios de la Región Centro reconocieron el resultado de la elección del pasado domingo, en la que el PRI obtuvo el triunfo en los distintos distritos de Coahuila, al considerar que la ciudadanía respaldó la estabilidad y la seguridad que prevalece en el estado.

El presidente de la CANACO Monclova, Arturo Valdés Pérez, dijo que la participación ciudadana y el resultado de las urnas reflejan la confianza de la población en el trabajo realizado por el Gobierno Estatal.

Señaló que uno de los factores que influyeron en la decisión de los electores fue el tema de la seguridad, al considerarlo prioritario tanto para las familias como para el desarrollo de los negocios. "La gente quiere seguridad, eso da tranquilidad en la vida personal, en los negocios y en la familia, y ahí se ve reflejado el trabajo que se ha hecho."

Asimismo, destacó que la jornada electoral se desarrolló sin incidentes mayores, lo que permitió que el proceso se llevara a cabo de manera ordenada.

Tras el resultado de la elección, el representante de los comerciantes pidió a los diputados electos no alejarse de la ciudadanía ni de los organismos empresariales una vez que asuman el cargo, recordando que durante las campañas buscaron el acercamiento con distintos sectores. "Queremos que se acuerden de quienes votaron por ellos, muchas veces llegan, ganan y ya no vuelven a las cámaras empresariales ni escuchan a la ciudadanía."

Externó que las cámaras empresariales conocen de primera mano las necesidades y las problemáticas de cada ciudad, por lo que consideró importante mantener comunicación permanente con los legisladores. "Ojalá regresen, que vengan a escucharnos y a decirnos en qué podemos colaborar, las cámaras conocemos los problemas reales de cada región y podemos aportar mucho," indicó.