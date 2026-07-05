Pide Canaco acción a Fiscalía

La actuación de la Fiscalía General del Estado para esclarecer el robo cometido en una joyería del centro de Monclova y detener a los responsables permitirá inhibir la comisión de otros delitos contra el comercio establecido, externó el presidente de la CANACO en Monclova.

Arturo Valdés Pérez señaló que un caso de esta magnitud no debe de quedar impune, ya que la captura de los responsables enviará un mensaje para desalentar nuevos robos en la región.

"Un robo a una joyería merece toda la atención de las autoridades, porque esto no lo hizo cualquier persona, estamos hablando de delincuentes ya más organizados, por lo que la Fiscalía debe enfocarse en encontrarlos para desalentar a quienes pretendan cometer este tipo de delitos".

Señaló que hasta el momento, la cámara no ha recibido reportes que comercios afiliados que hayan sido víctimas de robos, sin embargo, dijo que el atraco a la joyería representa un hecho relevante por el valor del botín.

El representante del sector comercial dijo que de no tener resultados en la investigación, otras personas que se dedican a delinquir podrían repetir este tipo de atracos y afectar a otros comercios.

El presidente de la Canaco recordó que desde hace tiempo no se registraba un robo de esta magnitud en Monclova y expresó su confianza en que se trate de un hecho aislado.

"Ojalá sea el único y no el primero de varios, sabemos que no estamos exentos de que ocurran estos delitos, pero para eso está la Fiscalía, para investigar de dónde llegaron los responsables, si son de aquí o de fuera y cómo actuaron".

Añadió que las cámaras de videovigilancia instaladas en comercios y en distintos puntos de la ciudad representan una herramienta importante para el esclarecimiento del caso.

"Muchos comercios ya cuentan con cámaras y, en negocios como las joyerías, estos sistemas son indispensables, hay elementos para seguir la investigación hasta las últimas consecuencias", indicó.