Crecimiento económico en Monclova: Arturo Valdés confía en nuevas inversiones

El crecimiento económico de la región Centro avanza con lentitud durante 2026 debido al entorno económico nacional y a las condiciones que enfrenta Monclova, así lo informó el presidente de la CANACO Monclova, quien dijo que confía en que la llegada de nuevas empresas reactive la economía en los próximos meses.

Arturo Valdés Pérez comentó que la economía local ya superó su etapa más crítica, aunque la recuperación continúa siendo gradual por la falta de inversiones de mayor escala. "Vamos muy despacio, el crecimiento económico en Monclova creo que ya tocó fondo, lo que sigue es crecer hacia arriba, pero ahí vamos despacio".

Valdés Pérez explicó que, si bien han arribado nuevas empresas, la mayoría son de menor tamaño, por lo que su impacto en la generación de empleo es limitado, aunque positivo para la región. "Nos hacen falta empresas nuevas, sí han llegado, pero son empresas chicas; como quiera han sido útiles para Monclova porque nos han ayudado a captar trabajo y mano de obra y todo eso es bueno, pero el crecimiento va muy despacio".

Añadió que el comercio enfrenta una economía contraída, en la que los consumidores y negocios buscan las mejores opciones de precio, debido a la crisis económica que existe a nivel nacional y que se agrava con la situación de la región. "La economía está difícil a nivel nacional, pero Monclova la ha resentido un poco más debido a lo que ya sabemos, no nos queda de otra más que seguir fortaleciendo nuestra economía y pedir a los gobiernos municipal, estatal y federal que continúen atrayendo inversiones".

El presidente de la CANACO manifestó su expectativa de que se concreten los proyectos de inversión anunciados para la región y recordó que los gobiernos estatal y municipal han planteado como meta cerrar 2026 con alrededor de 6 mil nuevos empleos. "Ojalá se logre, ahorita, en Monclova, cualquier crecimiento del 10, 20 o 30 por ciento es bienvenido, estamos deseosos que lleguen nuevas empresas y nuevos empleos, no importa el tamaño, lo importante es seguir creciendo, aunque sea despacio, y no estancarnos", indicó.