Arturo Valdez Pérez respalda blindaje de Coahuila tras enfrentamiento

El sector empresarial respaldó el blindaje de Coahuila tras el enfrentamiento registrado en Candela, al considerar que la estrategia de seguridad que mantiene el estado ha permitido contener el ingreso de civiles armados y mantener las condiciones de tranquilidad para las actividades productivas.

Arturo Valdez Pérez, presidente de la CANACO, lamentó estos hechos y la muerte de uno de los elementos de la policía del estado, pero afirmó que este tipo de acontecimientos son esporádicos y no representan la situación de seguridad en la entidad. "Coahuila es uno de los estados más seguros del país, nosotros como empresarios estamos tranquilos, dormimos tranquilos, porque nuestra familia está tranquila, segura y nuestros negocios están tranquilos".

El dirigente comercial destacó que en la entidad no enfrentan problemas generalizados de extorsión ni cobro de piso y atribuyó las condiciones de seguridad a la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Valdez Pérez sostuvo que la seguridad también favorece la llegada de inversiones, por lo que pidió mantener el fortalecimiento de corporaciones y que nuevos proyectos alcancen a la región Centro, particularmente Monclova.

Por su parte, el presidente de la CMIC, Humberto Prado, consideró que el enfrentamiento demuestra que el blindaje implementado en Coahuila está dando resultados para impedir el ingreso de grupos armados. "El blindaje que existe en el estado está dando resultados, esa es la única forma que nos damos cuenta de que están trabajando y están trabajando al 100 por ciento".

Lamentó la muerte del elemento de la policía del estado y mencionó que los elementos de seguridad están expuestos al cumplir con su función de proteger a la población y al territorio estatal. El dirigente de la CMIC aseguró que las acciones de seguridad implementadas en los distintos puntos del estado han permitido contener los intentos de grupos delictivos de ingresar al estado y mantener la tranquilidad para los empresarios.

Los empresarios coincidieron en la necesidad de mantener la vigilancia y coordinación de las corporaciones de seguridad para preservar las condiciones que permiten que las empresas operen con tranquilidad.