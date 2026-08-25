Carlos Villarreal Pérez arranca obras de agua potable en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez arrancó obras de rehabilitación de líneas de agua potable en el fraccionamiento Francisco I. Madero, con una inversión superior a 1.8 millones de pesos.

Los trabajos buscan fortalecer el abasto en distintos puntos del sector mediante el incremento del diámetro de las tuberías, de cuatro a seis pulgadas.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, explicó que, a partir de un estudio realizado en coordinación con SIMAS, se determinó ampliar el diámetro de la línea ubicada sobre la calle Francisco I. Madero, debido al bajo suministro que reciben los habitantes.

Los trabajos se realizarán en la calle Francisco I. Madero, entre Juan Sarabia y Privada Madero, así como en las calles Plan de Guadalupe, Hermanos Vázquez Gómez y Arturo Méndez.

Valenciana detalló que una de las obras contempla 358 metros lineales de tubería y la otra 160 metros. En la intervención de mayor extensión se instalarán 11 tomas domiciliarias para igual número de viviendas.

En la otra obra no habrá beneficiarios directos mediante tomas domiciliarias, ya que los trabajos se concentrarán en incrementar el diámetro de la tubería para fortalecer el abasto en la zona.

El director de Obras Públicas señaló que las obras se realizan mediante el programa Proagua, con recursos federales y municipales, y tendrán un tiempo estimado de ejecución de nueve semanas.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una inversión compartida de 40 millones de pesos en obras de agua y drenaje, de los cuales 16 millones corresponden a recursos federales y 24 millones a recursos municipales.

La inversión conjunta se realiza mediante la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el objetivo de mejorar la infraestructura hidráulica y la calidad de vida de las familias de Monclova.