Carlos Villarreal entrega uniformes a adultos mayores de Monclova

Monclova, Coahuila, 25 de agosto de 2026.- El alcalde Carlos Villarreal y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Sosa Rubio, entregaron los uniformes a las y los adultos mayores monclovenses que representarán a Coahuila en la Olimpiada Nacional de las Personas Mayores, a quienes desearon el mayor de los éxitos en esta importante competencia.

La delegación participará los días 27 y 28 de agosto en el estado de Tlaxcala, donde se desarrollarán competencias deportivas y culturales que promueven la activación física, la convivencia y la participación de las personas adultas mayores. Esta participación cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y del DIF Coahuila, que encabeza la señora Liliana Salinas Valdés.

El Gobierno municipal, a través del DIF Monclova, mantiene el impulso a programas y actividades dirigidos a las personas adultas mayores, generando espacios para la activación física, la convivencia, la recreación y el desarrollo integral, reconociendo su experiencia y promoviendo una vida activa y participativa.

Durante la entrega, el alcalde Carlos Villarreal destacó el orgullo que representa para Monclova contar con mujeres y hombres que, con entusiasmo y dedicación, llevarán el nombre de la ciudad a esta justa nacional.

"Junto a mi esposa Mavi, entregamos de parte del gobernador Manolo Jiménez y de la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, los uniformes a las y los monclovenses que estarán representando a Coahuila. Les deseamos todo el éxito en esta competencia; estamos seguros de que pondrán muy en alto el nombre de Monclova y de nuestro estado", señaló el alcalde.

El Gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno de Coahuila y el DIF Coahuila para fortalecer acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y brindarles mayores oportunidades de participación.