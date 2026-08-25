Usan tecnología e inteligencia contra criminales

La inversión en tecnología y herramientas de inteligencia permite a las corporaciones de seguridad dar seguimiento a células criminales y fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, lamentó el fallecimiento de un elemento estatal durante el enfrentamiento registrado en una brecha del municipio de Candela.

El edil refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de seguridad mediante la coordinación con la Fiscalía del Estado, las corporaciones municipales y el Ejército Mexicano.

Villarreal Pérez señaló que la estrategia de seguridad se mantiene de manera permanente y no únicamente ante situaciones de riesgo. Destacó que el uso de tecnología permite dar seguimiento a diferentes células delictivas que intentan ingresar a la región Centro y al estado.

"En ese tema hay que estar siempre trabajando con tecnología a la par, porque también nos ayuda a dar seguimiento a diferentes células que se tratan de entrar a nuestra región, a nuestro estado", expresó.

El alcalde lamentó la muerte del elemento estatal y reconoció el trabajo que realizan diariamente los integrantes de las corporaciones para preservar la seguridad de las familias. "Ese trabajo que ellos realizan y él es alguno de los muchos que han perdido la vida por preservar la seguridad de nuestro estado", señaló.

Agregó que se mantiene atento, junto con el gobernador, a cualquier situación que pudiera presentarse y reiteró que se continuará fortaleciendo la seguridad en la región.