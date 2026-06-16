CIRT discute desafíos de la radio y televisión en Monclova

Representantes de radio y televisión de todo Coahuila celebraron este martes en Monclova la asamblea ordinaria de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), en la que se discutieron los desafíos que enfrenta el sector ante nuevas regulaciones federales, el panorama económico nacional.

La reunión fue encabezada por David Aguillón Rosales, presidente de la CIRT en Coahuila, quien destacó que el organismo agrupa cerca de 100 concesiones de radio y televisión en el estado, integradas por empresas de las regiones Centro, Norte, Sureste y Laguna.

Uno de los propósitos de realizar la asamblea en Monclova fue sostener un acercamiento con el alcalde Carlos Villarreal para conocer directamente las acciones que se desarrollan en el municipio, particularmente en materia de seguridad, infraestructura, servicios públicos y reactivación económica. "Vemos que Monclova sigue avanzando y queríamos escuchar de voz del alcalde cómo se encuentra la ciudad, cuáles son los proyectos que se están impulsando y cómo se enfrenta el reto económico que representa la situación de AHMSA".

Durante el encuentro, los concesionarios intercambiaron opiniones sobre el crecimiento que ha registrado la ciudad como sede de reuniones empresariales, convenciones y eventos estatales, situación que consideraron positiva para fortalecer la actividad económica de la Región Centro.

Entre los temas abordados destacó el análisis de iniciativas federales relacionadas con los derechos de las audiencias, donde advirtió que la industria ve con preocupación algunas de las propuestas que podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión y limitar la capacidad de los medios para cuestionar o criticar a las autoridades.

Asimismo, mencionó que la radio y la televisión continúan enfrentando una fuerte carga regulatoria debido a las obligaciones que impone el régimen de concesiones federales, en donde los medios están obligados a ceder espacios para mensajes oficiales de dependencias gubernamentales, organismos electorales y campañas institucionales sin una remuneración por ello.

A este escenario se suman incrementos en costos laborales, ajustes en prestaciones y una desaceleración económica que ha reducido la inversión publicitaria en diversos sectores.

La asamblea reunió a representantes de medios electrónicos de distintas ciudades del estado, quienes coincidieron en la necesidad de mantener una defensa permanente de la libertad de expresión y de impulsar condiciones que permitan la sostenibilidad de una industria que continúa siendo uno de los principales canales de información para la población coahuilense.