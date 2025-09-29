Dos Interesados en Adquirir el Salón de Pensionados del IMSS

Por lo menos dos personas han manifestado su interés por adquirir el salón de pensionados y jubilados del IMSS, quienes realizarán sus propios avalúos para conocer el valor real del inmueble y, con base en ello, negociar su compra.

El día de ayer se llevó a cabo la asamblea mensual en la que se informó a los socios sobre los avances que se tienen dentro del proceso de la venta del inmueble y llevar el proceso de manera transparente.

Victoriano Aguirre Barrientos, presidente de la asociación, informó que por el momento se cuenta con dos personas interesadas, uno de ellos identificado como Ramón Blanco, quien radica en Estados Unidos y ha tenido acercamiento para dialogar sobre la posible compra del edificio.

Señaló que en ambos casos, los interesados realizaran su propio avalúo para ver conocer el valor real del edificio, el cual de manera inicial se estableció en 10 millones de pesos, pero que se buscará un acuerdo.

Dentro del recorrido que realizó uno de los interesados a las instalaciones, se comentó que el edificio se encuentra deteriorado en casi todas sus áreas, por lo que el precio podría bajar con el fin de llegar a un acuerdo, ya que la asociación ya no hará inversiones mayores, solo reparaciones menores.

Anteriormente se tuvo entre cuatro y cinco interesados en la compra, aunque desistieron debido a que la asociación no contaba con la documentación en regla, pero ahora, ya se cuenta con los papeles listos para avanzar en el proceso y concretar la operación lo antes posible.

En paralelo, durante la asamblea realizada este domingo se acordó que a partir de octubre los socios comenzarán a cubrir la cuota anual con el fin de conservar sus derechos, incluso el día de ayer algunos socios ya realizaron su pago.