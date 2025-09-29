Recibe Monclova 20mdp por torneo

Durante este fin de semana, Monclova registró una derrama económica superior a los 20 millones de pesos gracias al Campeonato Nacional de Softbol, que concentró equipos de distintos estados del país y generó una ocupación hotelera de hasta 100 por ciento en los hoteles de tres y cuatro estrellas.

Armando de la Garza Gaytán, Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje en el estado de Coahuila, señaló que este ha sido el evento deportivo más relevante del año en la ciudad, no sólo por el número de asistentes, sino por la permanencia de cuatro días que benefició a diversos sectores económicos.

“Podemos considerar que este es el evento de mayor trascendencia que se ha visto en lo que va del año, con una importante derrama económica, que beneficio a por lo menos 20 segmentos, desde la hotelería y alimentos hasta gasolineras, tiendas de conveniencia y prestadores de servicios”.

De acuerdo con el dirigente, del total de la derrama económica, la industria hotelera captó entre el 22 y 23 por ciento, el sector de alimentos entre 24 y 25 por ciento, mientras que el resto se dispersó en otros giros comerciales.

“Un evento de esta naturaleza deja ganancias que se quedan en la ciudad y ayudan a dinamizar la economía local”, apuntó.

Reconoció que la importancia de estos eventos, que mueven la economía, sobre todo en fechas “bajas”, o en las que se tiene poca actividad dentro del sector, lo que representa un importante apoyo.

Reconoció que Monclova enfrenta limitaciones en infraestructura hotelera, al contar con alrededor de mil 200 habitaciones, de las cuales solo 800 corresponden a categorías de cuatro y cinco estrellas, pero a pesar de esto se logra atender la demanda dentro de estos eventos.