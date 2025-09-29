Deben investigar las exhumaciones

La exhumación de cuerpos registrada en el panteón ejidal de la colonia Estancias debe ser denunciada formalmente ante las autoridades competentes para que se dé seguimiento y se investigue a quienes están profanando las tumbas.

De acuerdo con la ley la exhumación sin permiso adecuado, la profanación y el robo de restos humanos, son considerados un delito, por lo que tras los hechos denunciados en el panteón de estancias, se debe establecer cuál es el objetivo de estas prácticas y frenar que continúen.

Tras la denuncia que realizaron vecinos de este sector, y la queja por los malos olores y las condiciones insalubres, el director de Ecología Oscar Aguilar Salinas, señaló que hasta el momento no se ha recibido ningún reporte al respecto.

Sin embargo, precisó que es un tema que compete a las autoridades como la Fiscalía del Estado, quien debe realizar una investigación de lo que está ocurriendo, quienes son los que están realizando estas acciones.

Señaló que ante este tipo de delitos no es necesario una denuncia, más sin embargo si se debe dar parte a las autoridades.

Tras un recorrido realizado en el cementerio, los féretros que habían sido extraídos y que se observan fotografías que los mismos vecinos captaron, estos ya no se encontraban en el lugar, lo que genera dudas de quiénes los retiraron.