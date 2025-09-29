Fraude Telefónico en Monclova: Ciudadanos Alertan sobre Estafas

Ciudadanos de Monclova reciben llamadas telefónicas de números con lada internacional de Estados Unidos, principalmente de Ohio, a través de las cuáles les promete una supuesta oportunidad laboral en el extranjero, sin embargo es un fraude que se ha presentado en todo el país y que pone en riesgo sus datos.

En las últimas semanas se ha incrementado los casos de ciudadanos que reciben llamadas del extranjero, y se prevé que estás llamadas se incremente conforme se acerca el cierre del año.

De acuerdo con los reportes, el mecanismo consiste en establecer contacto con la víctima, ofrecerle la posibilidad de empleo en empresas estadounidenses y, posteriormente, solicitar información personal que puede derivar en el robo de identidad.

"Se establece un contacto y te dicen que hay oportunidad de empleo y piden que envíes tu curriculm, con lo que estás proporcionando tus datos teléfonos y te hace vulnerable tanto al robo de información como extorsiones".

En algunos casos, incluso se ha exigido a los afectados realizar depósitos o transferencias bancarias para continuar con el supuesto trámite.

Este tipo de llamadas han comenzado a registrarse con mayor frecuencia, lo que coincide con un incremento de reportes a nivel nacional sobre fraudes telefónicos que utilizan ladas de distintas ciudades estadounidenses como gancho.

Ante ello, se recomienda a la población no atender números desconocidos sobre todo con clave internacional, evitar proporcionar datos sensibles y denunciar cualquier intento de extorsión a los números de emergencia o a su operador telefónico.