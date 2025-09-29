Realizan mujeres retiro espiritual

Este fin de semana se lleva a cabo en Monclova la segunda edición del retiro espiritual "Amadas en el Corazón del Padre", un encuentro promovido por el Movimiento de Renovación Católica en el Espíritu Santo, que busca fortalecer la fe y la dignidad de la mujer desde la perspectiva cristiana.

El retiro, que surgió a nivel nacional y ahora se replica en distintas diócesis, congrega en esta ocasión a cerca de 300 mujeres de la región. A través de conferencias, momentos de oración y dinámicas de reflexión, el objetivo central es que cada participante reconozca su valor como imagen de Dios y recupere la identidad y la dignidad que, de acuerdo con la fe católica, Jesucristo restituyó a las mujeres durante su predicación en la tierra.

Fray Gilberto Calderón; Organizador explicó que este encuentro responde a la realidad actual en la que la mujer enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la violencia y la agresión social. Señalaron que, frente a propuestas externas que en ocasiones despersonalizan a la mujer, la Iglesia plantea un camino distinto: reenfocar su identidad a partir del proyecto divino para sanar y vivir plenamente su vocación.

"Jesús, en distintos pasajes del Evangelio, devolvió la dignidad a las mujeres que eran vulneradas. Este retiro busca que ellas experimenten esa misma gracia, recordando que han sido creadas y diseñadas por Dios con un propósito específico", subrayaron los responsables del evento.

"Amadas en el Corazón del Padre" se desarrolla durante sábado y domingo, ofreciendo un espacio de encuentro, oración y comunidad, donde mujeres de distintas edades y contextos comparten la misma búsqueda espiritual: reconocer su valor y reafirmar su fe.