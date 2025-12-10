Aseguradora contacta a familias tras accidente fatal en Monclova

La aseguradora del vehículo involucrado en el accidente fatal registrado en la carretera federal 53 ya estableció contacto con los familiares de las víctimas y dará atención integral al caso, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina.

El funcionario señaló que la empresa se mantiene en comunicación directa con las familias afectadas para dar seguimiento a las indemnizaciones y cubrir los gastos derivados del siniestro, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía, el percance se habría originado por una falla mecánica, luego de que una llanta se ponchara mientras el vehículo circulaba, lo que provocó la pérdida de control de la unidad y derivó en el trágico accidente.

"Afortunadamente la aseguradora ya está en contacto con los familiares y atenderá el caso conforme a la ley; se trabaja para garantizar que las víctimas reciban el respaldo correspondiente", expresó Medina.

El delegado reconoció que el pasado fin de semana fue particularmente difícil para las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en la Región Centro, al registrarse cuatro personas fallecidas en distintos hechos en Monclova.

Las investigaciones permanecen abiertas para el esclarecimiento total de los hechos, mientras la Fiscalía reiteró su acompañamiento a las familias afectadas durante todo el proceso legal y de atención a víctimas.