Concientizan a la población de Múzquiz sobre prevención de accidentes

MÚZQUIZ, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer la concientización de la población en la prevención de accidentes e incendios forestales, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y Protección Civil Municipal, ha desplegado un operativo especial durante el periodo vacacional de Semana Santa.

En estas acciones participan de manera conjunta elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes realizan labores de supervisión en distintas áreas recreativas y espacios de esparcimiento del municipio.

Este operativo tiene como finalidad salvaguardar la integridad de las familias, así como prevenir riesgos que puedan derivar en incidentes, especialmente en zonas naturales donde aumenta la afluencia de visitantes en esta temporada.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, respetar las indicaciones del personal operativo y evitar prácticas que puedan generar incendios o poner en peligro a otras personas.

Asimismo, se recuerda a la población que, ante cualquier emergencia, pueden comunicarse al número nacional 911, donde recibirán atención inmediata.