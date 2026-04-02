Accidente en Nueva Rosita: menor herido tras choque

NUEVA ROSITA, COAH.- Un menor de 8 años fue atendido por cuerpos de emergencia durante un accidente registrado en la colonia Seis del Libramiento Sur en la ciudad de Nueva Rosita.

En estos hechos se vieron involucrados Oralia N, de 35 años y residente en la colonia Las Torres, quien conducía un vehículo Chrysler modelo 2008 con placas de circulación FCX-203-D, color gris, al impactarse contra un auto Mitsubishi Lancer modelo 2008 con placas RWF-082-B, color negro, conducido por el maestro Guillermo N, de 39 años y habitante de la colonia Dávila de la Villa de Agujita.

Elementos de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director Luis García, se desplazaron al lugar de los hechos y encontraron dañadas ambas unidades.

Según el Informe Policial Homologado, la conductora circulaba por Lacalle Chorrito de Sur a Norte y, al no respetar el alto total, chocó con el automóvil compacto que transitaba de Poniente a Oriente por la vía preferencial.

Tras el incidente, los bomberos brindaron atención prehospitalaria al menor Misael N debido a los golpes contusos sufridos durante el percance vial.