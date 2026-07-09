Carlos Villarreal anuncia nueva preparatoria en Monclova

Monclova contará con una nueva preparatoria del sistema federal Margarita Maza de Juárez, que será construida en el sector de Colinas de Santiago, informó el alcalde Carlos Villarreal.

El edil explicó que inicialmente se gestionaron tres instituciones educativas; sin embargo, al concluir el proceso de autorización se logró la aprobación de una preparatoria adicional, para sumar cuatro nuevos planteles en la ciudad.

Señaló que la nueva escuela permitirá atender la demanda educativa del sector sur y disminuir la saturación que actualmente registra el CECyTEC Sur, además de ampliar la oferta académica para los jóvenes de la Región Centro. "En un inicio iban a ser tres preparatorias y, como siempre, cuando nos piden tres nosotros mandamos cinco o seis, chicle y pega, y nos pegaron en lugar de tres, cuatro", expresó Villarreal.

El alcalde destacó la gestión realizada para concretar el proyecto y reconoció el trabajo de la síndica, doctora Lupita, quien participó en las labores de seguimiento para lograr la autorización de los planteles.

Indicó que en la próxima sesión de Cabildo se buscará desincorporar los terrenos del dominio público municipal para avanzar con la instalación de las nuevas preparatorias.

Las instituciones estarán ubicadas en los sectores La Ribera, Tierra y Libertad, Ampliación Miguel Hidalgo y Colinas de Santiago, con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y beneficiar a las nuevas generaciones.

Villarreal afirmó que el proyecto forma parte de los compromisos asumidos con las colonias y reiteró que continuarán trabajando en coordinación con el gobernador para mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.