Se repararán daños por espectaculares caídos en Monclova

Los establecimientos propietarios de los dos espectaculares que colapsaron durante la tormenta registrada en Monclova asumirán la reparación de los daños ocasionados, informó Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas.

El funcionario explicó que las fuertes rachas de viento y la lluvia provocaron la caída de dos estructuras publicitarias: una en la Zona Centro y otra en el sector de Ciudad Deportiva.

En el caso del anuncio que cayó en la Zona Centro, la estructura impactó dos vehículos. Señaló que los propietarios se hicieron responsables tanto del retiro del espectacular como de la reparación de los daños. "En ambos casos, el establecimiento dueño del espectacular tomó la responsabilidad de retirarlo y cubrir los daños que ocasionó. En el Centro cayó sobre dos vehículos", indicó.

Añadió que el Municipio apoyó con personal de Seguridad Pública y Vialidad para delimitar las áreas afectadas y permitir que la empresa responsable realizara las maniobras de retiro de las estructuras.

Valenciana explicó que, antes de autorizar una nueva instalación, Protección Civil deberá emitir un dictamen técnico que incluya la revisión de las dimensiones del espectacular y el estado de su cimentación.

Asimismo, señaló que corresponderá a los propietarios realizar una reingeniería para garantizar que las nuevas estructuras cumplan con las condiciones de seguridad necesarias.

Respecto a posibles sanciones, indicó que por el momento no se contempla la aplicación de multas, ya que los responsables activaron sus pólizas de seguro para responder por los daños ocasionados. "Nosotros, como autoridad competente, revisaremos a detalle lo que proceda posteriormente", concluyó.