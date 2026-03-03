Greicy Cruz se recupera tras ataque de su perro: madre considera adopción

Luego del ataque que sufrió su hija Greicy, su madre decidió compartir públicamente lo ocurrido desde su perspectiva. Explicó que el perro formaba parte de la familia desde que nació, creció dentro del hogar junto a sus cuatro hijos y nunca había mostrado conductas agresivas. Aseguró que siempre recibió alimento, cuidados y cariño, y que solo era resguardado cuando había visitas.

De acuerdo con el video captado por las cámaras de su casa, la menor jugaba con sus manos cuando, de manera repentina, el animal se abalanzó sobre ella, la tomó de la cabeza con el hocico y la sacudió. Señaló que reaccionó en cuestión de segundos al escuchar los gritos.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9 ❮❯

La niña se encuentra estable, aunque resultó con lesiones de consideración, y ha mostrado fortaleza ante el proceso de recuperación. La madre agradeció las muestras de apoyo y aclaró que en ningún momento ha solicitado dinero ni exigido ayuda; aseguró que quienes han contribuido lo han hecho por voluntad propia y que todo se ha destinado al bienestar físico y emocional de la menor.

¿Cómo ocurrió el ataque del perro a Greicy?

En cuanto al destino del perro, respondió a quienes se oponen a que sea sacrificado: si alguna persona está dispuesta a adoptarlo y asumir plenamente la responsabilidad, puede manifestarlo, pues está abierta a esa posibilidad.