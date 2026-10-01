Monclova: ATEAM busca apoyo escolar en jornada benéfica

Con el propósito de rehabilitar y adaptar las instalaciones de su nueva sede en Monclova, la organización ATEAM unió esfuerzos con la licenciada Mitzi Fernanda Puente Rodríguez, del establecimiento "Como en Casa", para llevar a cabo una jornada de recaudación de fondos este domingo en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

La directora de ATEAM, la Dra. Esmeralda Lucero Costilla Liñán, explicó que, tras cinco años de labor, el espacio anterior resultaba insuficiente para atender la creciente demanda. Ante esta situación, la organización tomó en arrendamiento un edificio completo que requiere modificaciones de infraestructura, adaptaciones en escaleras y acondicionamiento de aulas según las necesidades operativas de los menores con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras neurodivergencias.

Durante la jornada benéfica, la iniciativa representada por la Lic. Mitzi Fernanda Puente Rodríguez aportará una suma equivalente a lo consumido por los asistentes durante la mañana o lo recaudado en las dinámicas paralelas. Asimismo, las familias e integrantes de la comunidad podrán efectuar donaciones voluntarias adicionales de apoyo escolar, tales como hojas de máquina, lápices y colores. El evento contará además con la presencia de "Teo", la mascota oficial de la agrupación, para la toma de fotografías.

Actualmente, bajo la dirección de la Dra. Costilla Liñán, la organización cuenta con tres centros de atención ubicados en los municipios de Monclova, Castaños y San Buenaventura, operados por 65 voluntarias que brindan atención continua a 175 niños. Dado que la labor se sostiene mediante donativos e intervenciones comunitarias, el total de lo recaudado en este evento se destinará a las obras de remodelación.

Finalmente, las organizadoras invitaron a la población en general a concientizar sobre el autismo y consultar las redes sociales de ATEAM Monclova, espacio donde difunden talleres y cursos orientados a la salud mental y al acompañamiento familiar.