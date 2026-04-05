ATEMS Monclova pide ayuda para localizar peluche de niña con autismo

La asociación ATEMS Monclova, dedicada al desarrollo de habilidades en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lanzó un llamado a la ciudadanía para ayudar en la localización de un peluche extraviado que es fundamental para una menor con esta condición.

El exhorto se da en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, conmemorado el pasado 2 de abril, como una forma de sensibilizar a la población sobre la importancia de la empatía y la solidaridad hacia las personas con TEA.

A través de redes sociales, la asociación compartió la publicación de la madre de la menor, quien explicó la situación y la urgencia de recuperar el objeto. "Mi niña es una niña con autismo y no deja de llorar. Si alguien se encontró este peluche, por favor regrésenmelo. Lo perdimos por la colonia Miravalle, pudo ser en Soriana Anáhuac o alrededores. Se lo cambiamos por otro, por lo que más quieran, es su peluche de apego", señala el mensaje.

ATEMS enfatizó que no se trata solo de un juguete, sino de un objeto que cumple funciones importantes en la estabilidad emocional de la menor, por lo que su ausencia ha generado angustia.

Ante ello, se solicita la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizar el peluche y devolverlo a la niña, destacando que este tipo de acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de personas con autismo y sus familias.

La madre de la menor compartió que el peluche se perdió en un área específica de Monclova, lo que ha llevado a la asociación a hacer un llamado a la comunidad para que estén atentos a cualquier información que pueda ayudar a recuperarlo.

La situación ha generado una respuesta positiva entre los ciudadanos, quienes han mostrado su disposición para ayudar a encontrar el peluche y apoyar a la familia en este momento difícil. La empatía hacia las personas con TEA es fundamental para fomentar un entorno más inclusivo.

ATEMS continúa trabajando en la sensibilización sobre el autismo, promoviendo la importancia de la comprensión y el apoyo hacia las personas que viven con esta condición. La búsqueda del peluche es solo una de las muchas iniciativas que la asociación lleva a cabo para mejorar la calidad de vida de los niños con TEA.