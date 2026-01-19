Audiencia de jóvenes detenidos en Castaños por posesión de sustancias

Familiares de dos jóvenes originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, señalaron que sus parientes fueron detenidos el pasado viernes durante un operativo de seguridad, tras ser señalados por la autoridad por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Los jóvenes identificados como Servando N, de 33 años de edad, y Jhonatan N, permanecen privados de la libertad y este lunes se llevó a cabo su primera audiencia en el Centro de Justicia, donde se les formuló imputación por el delito antes mencionado.

De acuerdo con la versión de los familiares, ambos se dedican a la actividad de la candelilla, por lo que rechazaron la acusación y expresaron que dicha actividad ha sido su principal medio de sustento.

Durante la audiencia, el juez determinó que el proceso continuará el próximo miércoles, mientras que los imputados permanecerán en prisión preventiva, recluidos en el C4 de Frontera, en tanto se define su situación jurídica.

La detención ocurrió en el contexto de un operativo terrestre y aéreo implementado por autoridades de los tres niveles de gobierno en los límites de Coahuila y Nuevo León, como parte de las acciones de seguridad en la región.