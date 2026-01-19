Guadalupe Oyervides revela 17 expedientes de exfuncionarios en Coahuila

La diputada local Guadalupe Oyervides informó que actualmente existen 17 expedientes de exfuncionarios de Coahuila bajo investigación, derivados de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), correspondientes a los ejercicios fiscales del 2019 al 2024.

La legisladora explicó que la Auditoría Superior tiene la obligación de turnar los resultados de las auditorías a la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso del Estado, de la cual ella forma parte, con el fin de dar seguimiento a los procedimientos legales, independientemente de que dichos informes sean aprobados o no por el Legislativo.

Oyervides detalló que, en algunos casos, ya existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía, mientras que otros procesos continúan su curso al interior de la propia Auditoría Superior del Estado, conforme a lo establecido por la ley.

Señaló que será durante el presente trimestre cuando se entregue formalmente el informe de resultados, por lo que aún falta alrededor de mes y medio para conocer el desenlace de las revisiones, reiterando que esta información es de carácter público.

"Una vez que se entreguen los resultados, éstos se darán a conocer a la ciudadanía, ya que se publican tanto en la página de la Auditoría Superior del Estado como en la del Congreso", indicó.

Finalmente, la diputada no descartó que el número de funcionarios investigados pudiera incrementarse, conforme avancen las revisiones y se analicen nuevos expedientes relacionados con el manejo de recursos públicos.