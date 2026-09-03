Zulmma Guerrero presenta iniciativa para proteger a adultos mayores en Coahuila

SABINAS, COAH.- La diputada local por el Tercer Distrito, Zulmma Berenice Guerrero Cázares, presentó una iniciativa para fortalecer la protección de las personas adultas mayores ante posibles fraudes bancarios y situaciones que puedan poner en riesgo su patrimonio.

La legisladora señaló que para atender esta problemática es necesaria la coordinación entre instituciones bancarias, los distintos niveles de gobierno y los sistemas asistenciales, con el propósito de brindar orientación, acompañamiento y mecanismos de protección a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Explicó que existen casos en los que adultos mayores pueden ser víctimas de engaños o resultar afectados por operaciones financieras realizadas sin su consentimiento, incluso mediante la intervención de personas cercanas, poniendo en riesgo los recursos y bienes que han construido durante toda su vida.

Ante esta situación, Guerrero Cázares propuso impulsar campañas de prevención y materiales audiovisuales con información clara y sencilla, que permitan identificar posibles riesgos y conocer las medidas que pueden tomar para protegerse de este tipo de situaciones.

Entre las recomendaciones se encuentra no compartir NIP, contraseñas ni códigos de seguridad; evitar entregar tarjetas bancarias o documentos personales, aun cuando se trate de personas de confianza; revisar estados de cuenta y movimientos relacionados con sus pensiones, así como abstenerse de firmar créditos, contratos o documentos sin comprender su contenido.

La diputada destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las autoridades encargadas de brindar atención, asesoría jurídica y protección a los adultos mayores, para garantizar una respuesta oportuna cuando sus derechos o patrimonio estén en riesgo.

"Prevenir también es proteger. Queremos que nuestros adultos mayores tengan información clara, que sepan cómo actuar y, sobre todo, que sepan que no están solos cuando enfrenten una situación de este tipo", señaló.