Running Las Vacas se suma a la Gran Cabalgata Sabinas 2026

SABINAS, COAH.- El Running Las Vacas, de Ciudad Acuña, se sumará el próximo 12 de septiembre a la edición 37 de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, informó Julio Aguirre Montemayor, presidente del comité organizador del gran evento anual que se realiza en esta ciudad.

Señaló que la participación de este grupo representa un atractivo turístico adicional para las fiestas grandes de Sabinas, ya que acudirán con un remolque y una plataforma mediante los cuales promoverán su actividad durante el recorrido.

Aguirre Montemayor informó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asistirá como invitado especial a la Gran Cabalgata, al igual que funcionarios estatales, regionales y municipales que acompañarán esta celebración anual.

El presidente del comité indicó que los preparativos se encuentran listos, incluidos los planes y estrategias de seguridad, mientras que también se pondrá en funcionamiento la página web oficial de la Gran Cabalgata Sabinas 2026.

Explicó que, debido a la magnitud del evento, se solicitará a los cabalgantes realizar previamente su registro a través de la plataforma, donde deberán conocer el protocolo de cuidado animal y podrán obtener una constancia que acredite que están enterados de las reglas para participar.

Finalmente, Aguirre Montemayor aclaró que todas las personas que quieran formar parte del contingente de la Cabalgata pueden participar y llamó a disfrutar las fiestas con responsabilidad, además de mantener la hospitalidad hacia los turistas que visiten Sabinas.