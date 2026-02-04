Fundación Sonrisa apoya a niños con cáncer en Coahuila

ADRIANA CRUZ

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Fundación Sonrisa reafirmó su papel crucial en Coahuila al brindar un sistema de soporte integral a 28 menores que enfrentan esta enfermedad. Bajo el liderazgo de su presidenta, Yolanda Tijerina, la organización extiende su brazo solidario desde Monclova hasta comunidades como San Buenaventura, Castaños y Piedras Negras, asegurando que la ubicación geográfica no sea una barrera para recibir atención digna y oportuna.

La intervención de la fundación trasciende la asistencia básica, cubriendo un espectro médico que incluye el suministro de quimioterapias, cirugías, prótesis y medicamentos especializados. Conscientes de que el impacto del cáncer es también económico, la organización garantiza el transporte hacia los centros hospitalarios y proporciona viáticos, permitiendo que las familias se concentren exclusivamente en la recuperación de los pequeños sin la angustia de los costos operativos del tratamiento.

Más allá de las salas de hospital, el enfoque de la asociación abarca el bienestar multidisciplinario a través de asesoría nutricional oncológica, terapia física para quienes han perdido movilidad y un sólido acompañamiento psicológico para el paciente y su entorno cercano. Este modelo de cuidado busca estabilizar la salud física de los niños mientras se les brindan las herramientas emocionales necesarias para afrontar los desafíos del proceso terapéutico de manera resiliente.

Fundación Sonrisa se dedica a preservar la infancia de sus beneficiarios mediante actividades recreativas y el cumplimiento de sueños, donde padrinos solidarios materializan los deseos más profundos de los menores. Estas dinámicas no solo generan alegría, sino que crean redes de acompañamiento entre madres e hijos, transformando el aislamiento del hospital en una comunidad de esperanza donde ningún niño coahuilense tiene que luchar su batalla en soledad.