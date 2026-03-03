Carlos Villarreal supervisa techumbre en CECyTEC Norte: obra para estudiantes

En el marco del 31° aniversario de la fundación de los CECyTE a nivel nacional, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, visitó las instalaciones del plantel CECyTEC Norte para supervisar los últimos detalles de la nueva techumbre estructural, una obra que responde a una sentida demanda de la comunidad estudiantil.

Acompañado por el director del plantel, el Dr. Juan Filiberto García, y autoridades educativas estatales, el edil destacó que este proyecto fue gestionado desde su etapa como alcalde electo y coordinador de Desarrollo Social, logrando concretarse gracias al respaldo del Gobierno del Estado.

La obra forma parte de un paquete de inversión ejecutado a través del ICIFED (Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa) correspondiente al ejercicio presupuestal 2025. Según detalló el mandatario:

Alcance: Además del CECyTEC Norte, el CBTis 36 también contará con una techumbre estructural nueva.

Estado de la obra: Los trabajos presentan un avance significativo, encontrándose actualmente en la fase de acabados, que incluye la instalación de canaletas para lluvia y la adecuación de rampas de acceso.

Seguridad: Para no poner en riesgo a los alumnos ni interrumpir las clases, las cuadrillas de construcción están intensificando las labores durante los fines de semana.

Villarreal enfatizó que este tipo de espacios no solo protegen a los estudiantes de las inclemencias del clima, sino que permiten la realización de eventos deportivos, cívicos y culturales que fomentan el desarrollo integral. "Estamos cumpliendo un compromiso más. Trabajamos de la mano con la directora general de los CECyTEC, Azucena Ramos, para seguir impulsando proyectos que beneficien a nuestros jóvenes", señaló el alcalde.

Se espera que ambas estructuras, tanto la del CECyTEC Norte como la del CBTis 36, sean inauguradas oficialmente durante el mes de marzo.