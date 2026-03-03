Carlos Villarreal invita a aprovechar descuento del 5 % en predial: Monclova

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a la ciudadanía a aprovechar el 5 % de descuento en el pago del impuesto predial durante marzo, último mes del programa de estímulos del primer trimestre, el cual concluirá con la rifa de un automóvil Renault Kwid 2026 como reconocimiento a la responsabilidad de las y los contribuyentes.

Este esquema se realiza en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y permitiendo al municipio contar con mayores recursos para continuar ejecutando obras y mejorando servicios públicos. En enero se otorgó un 15 % de descuento y en febrero un 10 %, manteniéndose en marzo el 5 % para incentivar el pago oportuno del predial 2026.

Los pagos pueden realizarse en Tesorería Municipal de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., así como en módulos alternos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en Soriana Anáhuac, SIMAS Monclova–Frontera, Mall Paseo Monclova, CEDIF Norte, CEDIF Sur, Recaudación de Rentas, Gutiérrez Sidermez y Gutiérrez Hipódromo.

Además del automóvil, durante el año se realizarán rifas de electrodomésticos, viajes dobles a Mazatlán y, como cierre anual, el sorteo de una casa-habitación.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el pago responsable del predial permite ampliar la inversión en infraestructura y servicios públicos de la ciudad. "Invitamos a todas y todos los monclovenses a aprovechar el descuento del 5 % en marzo y a participar en esta rifa del automóvil. Cada contribución que realizan se traduce en más obras, mejores servicios y mayores oportunidades para nuestra ciudad".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de administrar los recursos con responsabilidad y transparencia, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para seguir fortaleciendo el desarrollo de Monclova.