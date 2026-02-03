Contactanos
Nuevos médicos se integran a la Cuarta Jurisdicción Sanitaria en Coahuila

Durante febrero, ocho médicos y personal de enfermería se suman a la atención en salud.

Por Gerardo Martínez - 03 febrero, 2026 - 08:12 p.m.
      Durante este mes se integrarán nuevos médicos a la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, con la finalidad de atender las necesidades de la población en los diferentes centros de salud de la región Centro.

      El Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, mencionó que durante el mes de febrero se tiene la incorporación del personal médico, odontólogos y enfermería, que cubrirán su servicio social atendiendo tanto vacantes recientes como necesidades prioritarias en comunidades rurales y urbanas.

      "Entrarán médicos en servicio social, así como personal de enfermería, tendremos a ocho doctores que vienen, tres doctoras de medicina general que estarán asignadas a los centros de salud de Abasolo, Escobedo y el ejido Primero de Mayo".

      Añadió que también se contará con apoyo de odontólogos, quienes brindarán atención en las unidades de salud de los municipios de Escobedo, Abasolo, San Buenaventura, y en los ejidos de Primero de Mayo y Sardinas, ampliando la cobertura de servicios básicos para la población.

      El personal médico pertenece a la convocatoria de febrero del presente año y permanecerá en funciones hasta el 31 de diciembre, lo que permitirá mantener la atención en los centros de salud de forma continua.

      Precisó que los profesionistas provienen de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Saltillo, así como de la Universidad Autónoma de Durango, y llegan a sustituir a médicos que concluyeron su servicio social a finales de enero, quienes ya finalizaron su formación académica y comenzaron su ejercicio profesional.

