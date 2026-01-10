La SEDU activa protocolo por bajas temperaturas en Coahuila

Ante el descenso de temperaturas que se prevé a partir del próximo fin de semana y el pronóstico de caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de Coahuila, la Secretaría de Educación Pública (SEDU) activó el Protocolo de Bajas Temperaturas, con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad escolar.

La SEDU implementa medidas para proteger a estudiantes y docentes en Coahuila.

En la Región Centro, docentes de todos los niveles educativos comenzaron a compartir, a través de grupos de WhatsApp, un flyer informativo con recomendaciones preventivas, previo al regreso a clases programado para este lunes, a fin de que madres y padres de familia estén informados sobre las medidas a aplicar.

De acuerdo con el protocolo, en los niveles de educación inicial, preescolar y educación especial, cuando el termómetro marque 0 grados centígrados a las 8:00 horas, los maestros deberán justificar las faltas o retardos de los alumnos que no asistan a clases.

Las recomendaciones incluyen justificación de faltas por bajas temperaturas extremas.

Para el nivel de primaria, se permitirá la inasistencia justificada si la temperatura registra menos un grado centígrado a las 7:00 horas; mientras que, en secundaria, los alumnos podrán ausentarse de manera justificada cuando el termómetro marque menos dos grados centígrados a las 6:00 horas.

La SEDU precisó que el personal docente, administrativo y directivo del sector público deberá acudir a los planteles y atender a los alumnos que asistan. En el caso de las instituciones privadas, cada plantel tendrá su propio criterio, por lo que se recomienda a los padres de familia consultar directamente con la escuela.

Las escuelas privadas en Coahuila tendrán criterios propios sobre la asistencia.

Finalmente, se informó que, si asiste la mayor parte del grupo, se continuará con los contenidos programados; sin embargo, si la asistencia es menor al 50 por ciento, se aplicarán actividades de repaso, priorizando el bienestar de los estudiantes.